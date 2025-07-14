Столица занимает четвертое место по стоимости аренды однокомнатной квартиры.

Средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в июне 2025 года составляла 7 541 гривню. Таким образом с начала года цены выросли на примерно 4,5%. Об этом говорится в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, первое место по стоимости аренды занимает Закарпатская область - 11 956 гривень. Второе место заняла Львовская область, там стоимость аренды выросла до 10 942 гривни. На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала до 10 280 гривень.

При этом столица занимает четвертое место по стоимости. В Киеве аренда составляет 9 777 гривень.

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Отмечается, что самые низкие цены на аренду однокомнатной квартиры в Харьковской (3 942 гривни), Запорожской (3 684 гривни) и Херсонской (3 243 гривни) областях.

Рынок жилья в Украине - последние новости

Согласно исследованию DIM.RIA, в июне пользователи еще более активно искали недвижимость в аренду. Заинтересованность наблюдалась абсолютно во всех областях Украины. Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в июне в Киеве составляло 1:7, а вот в большинстве областей эти показатели отличались в разы: самый высокий дисбаланс в Черкасской - 1:52.

Ранее сообщалось, что арендовать жилье в Одессе в среднем составит 9,5 тыс. грн. В Николаеве и Черноморске медианная цена равна 6 тыс. грн. Дешевле всего на Юге Украины арендовать однокомнатную квартиру в Херсоне (3,5 тыс. грн, что на 17% больше, чем в мае 2024).

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