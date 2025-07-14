Резкая смена риторики Трампа: в России заговорили о 'конструктивном диалоге'

Представитель России в переговорах о мире неожиданно заявил, что "разрушительное давление" не приведет к миру.

Резкая смена риторики президента США Дональда Трампа в отношении России наделала шума в Кремле. Российский топ-переговорщик, специальный представитель российского правителя Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев выразил надежду на "конструктивный диалог".

На платформе Х спецпредставитель Путина отметил, что путь к настоящему миру лежит лишь через "сотрудничество", а не "разрушительный язык давления".

"Конструктивный диалог между Россией и США всегда достигнет большего, чем уставший, разрушительный язык давления. Только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность", - заявил Дмитриев.

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Кроме того, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в "ошибках и обмане" и пообещал, что это будет исправлено.

Трамп разочарован Путиным - последние новости

Дональд Трамп неожиданно заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник "важное заявление" относительно войны в Украине.

В частности, в воскресенье он заявил: "Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит".

На фоне этого анонса Трамп заявил, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, заявив, что они необходимы для защиты страны. За эти ракеты заплатит Евросоюз.

По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.

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