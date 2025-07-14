Келлог проведет в Украине несколько дней: в ОП раскрыли детали визита

Келлог может побывать и украинских бригадах и на фронте, чтобы ознакомиться с ситуацией, и это может повлиять на дальнейшие решения по оказанию помощи Украине.

В Офисе президента Украины отметили важность визита специального представителя США Кита Келлога в Украину. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко сказал в эфире марафона "Единые новости".

"Этот язык тела (body language), который мы видим на экране, встреча Ермака и Келлога на киевском вокзале говорит громче любых заголовков, любых статей, которые, к сожалению, перед визитом Келлога вышли в американских изданиях, которые пытались показать неэффективность украинской дипломатии... Пожалуйста, это была встреча не просто друзей. Это человек, который приехал в Киев для того, чтобы провести здесь не несколько часов, а несколько дней, возможно - целую неделю", - отметил Лещенко.

Как подчеркивает советник руководителя ОП, Келлог не является чиновником, который едет из-за того, что "зарплата заставляет", потому что спецпредставитель США поддерживает Украину "всем сердцем".

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"Он едет в Украину и видится со своим другом Ермаком, и эти объятия как раз показывают, что украинский подход срабатывает", - подчеркнул Лещенко.

Как пояснил советник, негативные материалы в отдельных медиа были призваны на то, чтобы склонить Украину на то, что не соответствует ее интересам.

"И то, что Украина не склоняется, как раз показывает, что это уважают", - добавил Лещенко.

В то же время, программа визита Келлога в Украину не разглашается. Но как только Дональд Трамп стал президентом и назначил Келлога на должность специального представителя, президент Украины пригласил Келлога в Украину.

"Наш президент Владимир Зеленский пригласил Кита Келлога провести в Украине несколько дней или неделю, и побывать и на фронте, и среди военных, и в бригадах, и воочию увидеть то, чем, он собственно занимался всю жизнь - это военное дело, и как оно выглядит в реалиях современной войны. И конечно, эти знания будут нужны не только для того, чтобы выделять Украине помощь, но чтобы украинский опыт помогал американской армии быть современной", - подчеркнул Лещенко.

При этом, у Лещенко спросили, как он расценивает перспективу уменьшения ударов по тыловым городам Украины на фоне изменения риторики в США относительно предоставления помощи Украине и ожидания новых санкций.

"Сам факт присутствия американского высокого гостя важен, потому что надо быть полным идиотом для Путина, чтобы бомбить Киев, когда в Киеве находится Кит Келлог. Потому что, конечно, на собственном опыте пережить бомбардировку, провести ночь в укрытии и на следующее утро поехать на руины и видеть как разгребают тонны завалов, достают тела из-под руин - это тот опыт, который Келлог может увидеть собственными глазами и передать американскому президенту, и это только усилит украинскую обороноспособность", - отметил Лещенко.

По его словам, помощь, которую Украине будут передавать американские партнеры, будет помогать защищать украинское небо. Есть ожидания, что Украине передадут ракеты к "Петриотам". Эти ракеты есть в дефиците.

"Но также речь идет о дальнобойном оружии, и Германия, в этом смысле, грамотно действует, больше не занимается публичными анонсами, куда и что передается, и разрабатывает с Украиной совместные проекты по дальнобойности для того, чтобы в какой-то момент уже было непонятно, это украинская ракета полетела, или это немецкая ракета полетела, или украинско-немецкая... В общем, режиму Путина должно быть несладко. Это главное", - подчеркнул Лещенко.

Кэллог в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 14 июля, Келлог прибыл в Киев. На железнодорожном вокзале его встречал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Келлог заявлял, что может пробыть в Украине целую неделю. В Украине Келлог должен получить данные о потенциале армии РФ и перспективах украинского войска.

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