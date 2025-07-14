На одном из снимков режиссер держит на руках 2-летнего сына Демьяна.

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов отпраздновал свое 49-летие в Карпатах.

Супруга, юрист и глава Amnesty International Ukraine Вероника Вельч трогательно поздравила его в соцсетях, опубликовав пару семейных снимков 13 июля.

На одном из фото режиссер держит на руках их с Вероникой общего 2-летнего сына Демьяна. Рядом стоит сын женщины от предыдущего брака Лев.

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"Будь здоровым и счастливым! Делай те поступки, которые близки душе! С твоим Днем! - подписала Вельч снимки. - Украинские Карпаты - место силы".

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом.

"В эти тяжелые для нас всех времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" - написал тогда режиссер.

До этого сообщалось, что Сенцов женился в начале июля 22-го года.

Кроме Демьяна, у режиссера есть двое детей от первого брака: дочка Алина и сын Владислав. Еще одну дочку Эмму Сенцову родила журналистка Юлия Бабич 5 февраля 2021 года.

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