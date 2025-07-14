Певица объяснила, почему она придает этому событию особое значение.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала вошла в состав Американской академии звукозаписи - организации, присуждающей престижную музыкальную премию "Грэмми". Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Я - Грэмми академик. Это означает, что теперь я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира - Grammy Awards", - отметила певица.

При этом Джамала объяснила, почему это так важно для нее:

Видео дня

"Это не просто титул. Это признание твоего профессионального веса. Это доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало".

Как акцентировала певица, она искренне верит в то, что украинская музыка должна быть услышана:

"На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии. Я благодарна всем, кто поддерживает и верит в меня на этом пути. И я знаю: это только начало".

Напомним, ранее Джамала сообщила, что продала свой дом и назвала причину.

Вас также могут заинтересовать новости: