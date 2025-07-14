Также увеличатся выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа.

В Украине утвердили законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка. В частности, он предусматривает увеличение выплат за рождение ребенка до 50 тысяч гривень. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня утверждаем проект закона о помощи семьям до и после рождения ребенка. Прежде всего, закон предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн", - отметил Шмыгаль.

Также в Украине увеличат выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривень, а после принятия закона будет составлять 7 тысяч грн в месяц.

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"Мы также предусматриваем ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну как помощь по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат отдельно определит правительство", - отметил премьер.

Кроме того, стартует программа "еЯсли". После того как ребенку исполнится один год родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет.

"Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8 тысяч грн. Эти средства можно будет потратить на оплату ухода за ребенком. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша", - отметил глава правительства.

Также сохраняется "Пакет малыша" в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысячи гривень.

"Частью новаций в поддержке семей является также предоставление "Пакета школьника", который мы утвердили на прошлом заседании правительства. Это 5 тыс. грн на каждого первоклассника для покупки всего необходимого к школе", - добавил Шмыгаль.

Государственные выплаты на детей - последние новости

7 июля стало известно, что родители первоклассников получат деньги на подготовку детей к школе. Деньги можно будет потратить исключительно в безналичной форме. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда сообщил, что выплата будет доступна тем родителям, которые отдадут своего ребенка в украинскую школу физически, а не онлайн.

Позже в Минсоцполитики украинцам ответили, можно ли купить смартфон за деньги из "Пакета школьника".

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