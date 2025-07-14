Два самых современных истребителя США - быстрые, смертоносные, невидимые. Но один создан для господства в небе, а другой - для универсальной войны.

Соединенные Штаты давно удерживают статус мирового лидера в военной авиации, и два самых обсуждаемых истребителя пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II - это яркое подтверждение. Оба созданы гигантом оборонной промышленности Lockheed Martin, оба - сверхсовременные. Но каждый из них - для разных задач, пишет SlashGear.

На первый взгляд может показаться, что эти два истребителя служат одной и той же цели. Но именно технологии и оборудование определяют их уникальность.

F-22: скорость превыше всего

F-22 разрабатывался как истребитель превосходства в воздухе. Его скорость - более 2 Маха (более 2 470 км/ч) - делает его одним из самых маневренных самолетов в мире. Два двигателя F119-PW-100 обеспечивают 70 000 фунтов тяги, и это позволяет самолету мгновенно реагировать в бою.

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Однако он не может взлетать или садиться вертикально, не имеет вариантов для зависания - в отличие от своего младшего "брата".

F-35: невидимый универсал

F-35 немного медленнее (максимум 1,6 Маха), но его преимущество - технологии малозаметности и универсальность. Он выполняет широкий спектр задач: от воздушного боя до ударов по наземным целям и подавления ПВО. Его тепловая и радиолокационная сигнатура снижена, а система LiftSystem в модификации F-35B позволяет зависать в воздухе.

F-35 считается самым современным истребителем из когда-либо созданных, подчеркивают аналитики. Его вооружение меняется в зависимости от страны и модификации. Например, у F-35A ВВС Австралии - это ракеты AIM-120, AIM-9X, бомбы GBU-31 и внутренняя 25-мм пушка.

В чем разница между F-22 и F-35?

F-22 - быстрый, маневренный, предназначенный для господства в небе.

F-35 - многофункциональный "невидимка" для различных типов операций, с адаптивной архитектурой и возможностью работы в международных коалициях.

"Каждый аспект конструкции F-35 направлен на то, чтобы сделать его почти невидимым", - отмечают специалисты компании-производителя Lockheed Martin.

Хотя F-22 во многом технически более совершенен, F-35 - это гибкий и долгосрочный инструмент, который стоит дешевле и уже массово производится для десятков стран.

Авиапарк США - новые проекты

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выступил с довольно странным заявлением относительно возможного создания самолета F-55. По мнению специалистов, речь может идти как о глубокой модернизации F-35, так и о принципиально новом истребителе шестого поколения.

Кроме того, в США произошло главное авиационное событие последних месяцев - официальная презентация концепта истребителя шестого поколения F-47. Разработчиком самолета выбрали компанию Boeing.

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