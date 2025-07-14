В Пентагоне перестраивают свой бюджет, учитывая современные угрозы.

В 2026-м финансовом году Командование специальных операций США купит вдвое меньше самолетов OA-1K Skyraider II, чем предполагалось. Об этом сообщает портал Air & Space Forces Magazine.

Американцы планируют сократить свои закупки на 2026-й с 12 самолетов до шести. Этому предшествовало сокращение закупок в 2025 финансовом году - с 15 единиц до 12.

Как заявили в Командовании спецопераций, сокращение закупок связано с "нехваткой ресурсов". Проще говоря, у американцев не хватило денег на закупку штурмовиков, похожих на самолеты Второй мировой войны.

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Стоит сказать, что несмотря на архаичный внешний вид самолет совсем не дешевый. По сообщениям СМИ, один OA-1K стоит примерно 40 млн долларов. Это сопоставимо с ценой современного ударного вертолета, а также легкого истребителя четвертого поколения.

Сейчас Пентагон переориентирует свой бюджет на подготовку к конфликту высокого уровня интенсивности после двух десятилетий войн на Ближнем Востоке. Это означает, что американцы будут уделять больше внимания, в частности, Тихоокеанскому региону и возможному конфликту с КНР.

OA-1K Skyraider II - справка УНИАН

Самолет предназначен для противопартизанских действий. В частности, ближней авиационной поддержки, а также разведки и наблюдения.

Двухместный OA-1K может брать большой арсенал боеприпасов, в частности, высокоточные управляемые ракеты и бомбы. Максимальная скорость штурмовика составляет 394 км/ч.

Пока что в планах американцев закупка 62 таких самолетов при озвученной потребности в 75 единиц.

Skyraider II в армии США

Ранее УНИАН сообщил, что новый штурмовик назвали Skyraider II. Это отсылка к знаменитому штурмовику A-1 Skyraider, который Соединенные Штаты активно применяли во время войны во Вьетнаме.

Также сообщалось о передаче Командованию специальных операций Воздушных сил США первого штурмовика нового типа.

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