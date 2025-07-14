Отмечается, что Брюссель консультируется с "единомышленниками".

Комиссар Европейского Союза по торговле Марош Шефчович опасается, что торговля между ЕС и США станет "практически невозможной", если Дональд Трамп введет 30%-ые пошлины.

"Если речь идет о 30% или более, это будет иметь огромное влияние на торговлю. Будет практически невозможно продолжать торговлю в том виде, к которому мы привыкли в трансатлантических отношениях. Трансатлантические цепочки поставок сильно пострадают по обе стороны Атлантики. Покажите мне хотя бы одного лидера отрасли, который доволен этой таможенной политикой", - цитирует Шефчовича издание Financial Times.

Дипломаты ожидают, что он предложит странам-членам ЕС новый пакет возможных ответных пошлин против США. По словам двух дипломатов, они будут охватывать около 72 млрд евро годового импорта из США, после того как правительства лоббировали некоторые исключения из первоначального списка на сумму 95 млрд евро.

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Комиссия откладывает отдельный план по введению пошлин на импорт из США на сумму 21 млрд евро в год, разработанный в ответ на отдельные пошлины Трампа на импорт стали, алюминия и автомобилей из ЕС, до середины августа, чтобы дать время для переговоров.

Шефчович заявил, что введение 30%-ных ответных пошлин означает, что Евросоюзу нечего терять, если Трамп в ответ повысит ставки еще больше.

"30% или больше 30% - любая дополнительная ответная реакция со стороны США - имеет более или менее тот же эффект. Так что практически это останавливает торговлю", - сказал он.

По его словам, Брюссель консультируется с "единомышленниками" из числа торговых партнеров по поводу скоординированного ответа. При этом он нге уточнил, о каких странах идет речь

Торговая война США и ЕС - последние новости

Президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные "взаимные пошлины" в отношении большинства стран мира, а также 50%-ные пошлины в целях национальной безопасности на сталь и алюминий и 25%-ные пошлины на автомобили и запчасти. На данный момент только Великобритания, Вьетнам и Китай заключили частичные соглашения с Вашингтоном, причем последние две страны по-прежнему подвергаются высоким пошлинам.

Трамп указал, что с 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлины на товары из ЕС. В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такие пошлины навредят предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики. Она акцентировала, что в случае провала переговоров с США Евросоюз готов принять ответные меры.

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