Как известно, маленькие породы собак живут дольше своих крупных сородичей. Конечно, на длительность жизни влияет не только порода, но если вы хотите питомца, который будет с вами 12, а то и все 20 лет, то следует обратить внимание на определенные виды. Рассказываем, какие собаки - долгожители среди мелких пород, и что необходимо еще для того, чтобы ваш дружочек был как можно дольше с вами.
Сколько лет живут мелкие породы собак
Как уже говорили, миниатюрные собаки имеют более продолжительную жизнь, нежели крупные. Это объясняется различием в росте: щенки крупных собак растут скачкообразно, поэтому у них высокая нагрузка на организм. Маленькие породы, наоборот, взрослеют мягко, поэтому и живут дольше - около 15-20 лет.
Конечно, собаке, кроме породы, нужны забота и внимание. Бездомные животные, даже долгожители-рекордсмены, живут недолго - к примеру, заболев, или травмировавшись, они не могут (или не всегда могут) получить помощь. Но с должным уходом и питанием домашние питомцы будут рядом с вами даже дольше "отведенного" им срока.
Итак, собаки-долгожители среди мелких пород это:
- ши-тцу - живут около 13 лет, хотя иногда доживают и до 16;
- йорки - около 14 лет, но бывает и больше 16;
- мопсы - также около 14 лет;
- таксы - около 15-16 лет;
- японские хины - в среднем 16 лет;
- чихуахуа - около 17-20 лет;
- болонки - около 18 лет.
Следует также отметить, что у чистопородных собак продолжительность жизни будет меньше, нежели у породы, в которой есть смесь. Почему так происходит? Заводчики собак довольно часто берут во внимание лишь внешность, которая принесет им доход, ну а здоровье учитывают уже во вторую очередь. Собаки, в породе которых есть примесь - более крепкие и выносливые, а также у них меньше нарушений на фоне генетики.
Поэтому, не расстраивайтесь, если ваш "хвостик" не чистокровный: может, он и не заберет все выставочное "золото", зато вы дольше будете вместе.
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