Рассказываем, какие маленькие собаки живут дольше всего и что влияет на продолжительность жизни, кроме породы.

Как известно, маленькие породы собак живут дольше своих крупных сородичей. Конечно, на длительность жизни влияет не только порода, но если вы хотите питомца, который будет с вами 12, а то и все 20 лет, то следует обратить внимание на определенные виды. Рассказываем, какие собаки - долгожители среди мелких пород, и что необходимо еще для того, чтобы ваш дружочек был как можно дольше с вами.

Сколько лет живут мелкие породы собак

Как уже говорили, миниатюрные собаки имеют более продолжительную жизнь, нежели крупные. Это объясняется различием в росте: щенки крупных собак растут скачкообразно, поэтому у них высокая нагрузка на организм. Маленькие породы, наоборот, взрослеют мягко, поэтому и живут дольше - около 15-20 лет.

Конечно, собаке, кроме породы, нужны забота и внимание. Бездомные животные, даже долгожители-рекордсмены, живут недолго - к примеру, заболев, или травмировавшись, они не могут (или не всегда могут) получить помощь. Но с должным уходом и питанием домашние питомцы будут рядом с вами даже дольше "отведенного" им срока.

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Итак, собаки-долгожители среди мелких пород это:

ши-тцу - живут около 13 лет, хотя иногда доживают и до 16;

йорки - около 14 лет, но бывает и больше 16;

мопсы - также около 14 лет;

таксы - около 15-16 лет;

японские хины - в среднем 16 лет;

чихуахуа - около 17-20 лет;

болонки - около 18 лет.

Следует также отметить, что у чистопородных собак продолжительность жизни будет меньше, нежели у породы, в которой есть смесь. Почему так происходит? Заводчики собак довольно часто берут во внимание лишь внешность, которая принесет им доход, ну а здоровье учитывают уже во вторую очередь. Собаки, в породе которых есть примесь - более крепкие и выносливые, а также у них меньше нарушений на фоне генетики.

Поэтому, не расстраивайтесь, если ваш "хвостик" не чистокровный: может, он и не заберет все выставочное "золото", зато вы дольше будете вместе.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие собаки хорошо ладят с детьми - что советуют эксперты.

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