Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично заявил о своем разочаровании хозяином Кремля Владимиром Путиным. Общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс в воскресенье, он намекнул, что слова российского диктатора по урегулированию войны в Украине не имеют веса: "Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит". Отвечая на вопрос, планирует ли Трамп объявлять санкции против России, он ответил: "Посмотрим, что будет...".

Чего же мы можем ожидать от президента США Дональда Трампа сегодня?

Во-первых, одобрения на внесение на голосование в Сенате законопроекта, который касается введения 500% санкций для стран, покупающих российскую нефть.

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Один из авторов этого законопроекта, республиканец Линдси Грэм давал интервью на американском телевидении по этому поводу и рассказывал, какие именно изменения Трамп хочет внести в этот документ. Так, изначально планировалось, что 500-процентные пошлины будут введены в отношении торговых партнеров России, которые покупают у нее нефть и другие товары. Теперь планируется введение пошлин до 500% - на усмотрение Дональда Трампа. То есть, будет это 500% или 50%, и будут ли вообще вводиться пошлины, будет решение президента США.

Таким образом, очевидно, что он уже "созрел" дать добро на внесение законопроекта на голосование в Сенате, а затем и в Палате Представителей. Но хочет при этом иметь полный контроль и возможность отменять и корректировать размер санкций против стран, которые покупают российскую нефть. Потому что в ином случае это спровоцирует новую торговую войну с тем же Китаем, который, наряду с Индией, является крупнейшим покупателей российской нефти.

Во-вторых, Трамп, впервые с момента вступления в полномочия президента США, может объявить о выделении Украине военной помощи. Такая опция у него есть даже без одобрения Конгресса США - в размере 4-5 млрд долларов (уже упомянутый Линдси Грэм также намекнул на это, заявляя журналистам, что "в ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для помощи Украине в защите").

В-третьих, Трамп, в присущей ему манере, может сделать громкие заявления о том, что будет продавать американское оружие европейским странам, которые затем будут передавать его Украине. А США теперь будут не "дарить" десятки миллиардов долларов Украине, а зарабатывать.

Есть еще опция конфискации замороженных в США активов России в размере около 5 млрд долларов (их можно конфисковать в соответсвии с законом о крупном пакете помощи Украине и другим союзникам, принятым и подписаным еще во время каденции президента США Джозефа Байдена). Но не думаю, что Трамп активирует эту опцию уже завтра.

Впрочем, от президента США на самом деле можно ожидать, что угодно. Особенно, если он наконец-то осознает, что все эти полгода Путин "водил его за нос" (что уже, по-видимому, произошло) и рассердится "не по-детски".

Так что запасаемся попкорном. Этот день мы ждали достаточно долго.