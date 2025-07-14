Сейчас наступление россиян на этом направлении затруднено из-за фортификации Украины, считает Михаил Жирохов.

Попытки россиян зайти на территорию Днепропетровской несут политическую цель. Однако пока враг не может там пройти через украинские фортификации. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Там очень удачно географически для фортификаций. Там открытое поле. И когда строили фортификации, даже гражданским было очень просто. Бери отсюда и копай дальше. Там небольшое количество лесополос, нет возвышенностей. Там три линии как минимум выстроены. И все они современные. Не то что использовались с АТО, ООС. Какие-то взводные и ротные опорные пункты, которые между собой почти не соединены", - сказал Жирохов.

Он отметил, что Украина на админгранице Днепропетровской и Донецкой области вырыла масштабные противотанковые рвы и установила значительное количество колючей проволоки. Они не позволяют оккупантам использовать современную тактику штурмов на мотоциклах.

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"Использование танков, бронетехники, оно вообще не имеет никакого смысла. А тем более если это прикрыто дронами, которые перед этими фортификациями делают килл-зоны. Поэтому россияне бьются головой. Пока у них нет тактических преимуществ, новых моментов, которые они могут использовать, чтобы эту фортификацию перейти. Я думаю, что со временем они что-то придумают. Война - это такое соревнование между мечом и щитом. Но сейчас такая ситуация, что они ничего там сделать не могут", - добавил Жирохов.

Наступление России: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили село Разино в Донецкой области. Кроме того, враг имел продвижение возле Возрождения, Торецка, Даниловки и Красного Первого.

В то же время президент Владимир Зеленский накануне отметил, чтопопытки России наступать захлебываются. По словам президента, российские оккупанты "значительно отстали" от ожиданий собственного командования на это лето.

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