ВСУ всегда имели сильные позиции на тактическом уровне, поэтому противник пытается сломать именно это.

Украинские компании постоянно соревнуются с РФ в сфере технологий - каждый запуск "Шахедов", заставляет Украину отвечать новыми системами РЭБ, а враг в ответ совершенствует свои дроны и этот процесс является бесконечным.

В интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что сейчас дроны-перехватчики являются самым эффективным ответом на воздушные атаки. По его словам, решение уже найдено, оно масштабируется и его реализуют несколько компаний. Он также подчеркнул, что украинская сторона четко понимает, как действовать дальше.

Комментируя возможность противодействия реактивным дронам, Федоров сказал, что те компании, которые уже достигли определенных результатов, сейчас работают над соответствующими решениями. В частности, речь идет об адаптации технологий к условиям облачной погоды и другис сложностям.

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Чиновник признал, что это - постоянное соревнование с Россией в сфере технологий. Каждый новый этап, например запуск "Шахедов", заставляет Украину отвечать новыми системами радиоэлектронной борьбы. В ответ россияне совершенствуют свои дроны, в частности, оснащая их большим количеством антенн. Впоследствии они начинают запускать реактивные дроны, и этот процесс, по словам Федорова, является бесконечным.

Он отметил, что остановка даже на один день или неделю может привести к техническому отставанию, поэтому большое количество украинских компаний постоянно работает над разработками, пытаясь предсказать, что будет в будущем:

"Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда. Поэтому большое количество компаний занимаются R&D, они смотрят, что будет через неделю, через две, через полгода, все меняется в режиме реального времени".

В то же время он признал, что не по всем направлениям Украина успевает за изменениями. Например, в сфере оптоволоконных дронов Россия имеет определенное преимущество.

"Есть много зависимостей. Где-то мы сфокусированы на других проблемах, например, сейчас - как бороться с "Шахедами". У России такой проблемы нет, у них много ракет, есть средства ПВО. На тактическом уровне мы всегда были сильными, поэтому россияне хотят хакнуть наш тактический уровень. Они первыми пришли к решению относительно дронов на оптоволокне, здесь они достигли большего масштаба", - сказал чиновник.

По мнению министра, украинская армия всегда имела сильные позиции на тактическом уровне, поэтому противник пытается сломать именно его.

Федоров также отметил, что нельзя достичь прорыва во всех технологических направлениях одновременно. В течение последнего года главный акцент делался на перехвате "Шахедов", и эта работа уже дала результат. В будущем, по его словам, акцент может сместиться на тактический уровень, где ожидается появление решений, которые изменят правила игры. Кроме того, он сообщил о наличии нескольких проектов, над которыми еще нужно тщательно поработать - в частности, речь идет о дронах на оптоволокне и управляемых авиабомбах.

"Пока мы не найдем ответ, как с ними бороться, на некоторых участках фронта мы можем иметь сильные удары", - признал министр.

Война дронов - новости

Как писал УНИАН, авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что у Украины недостаточно средств радиолокации и мобильных огневых групп или средств, которые могли бы перехватывать все российские дроны.

Ранее сообщил, что дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. По его словам, эти дроны способны автономно находить и поражать цели: от российских самолетов до средств противовоздушной обороны и объектов критической инфраструктуры.

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