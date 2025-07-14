Биткойн достиг нового исторического максимума, превысив отметку в $120 000

Криптовалюта демонстрирует растущий рост, устанавливая рекорды уже три дня подряд.

Биткойн побил очередной рекорд. Криптовалюта впервые достигнув отметки в 120 000 долларов.

Издание Business Insider пишет, что утром в понедельник, 14 июля, курс биткойна вырос на 2,7% до 120 990,05 доллара. По состоянию на 10:00 криптовалюта пересекла отметку в 122 тысячи долларов.

Крупнейшая в мире криптовалюта демонстрирует успешную динамику после того, как на прошлой неделе в течение трех дней подряд достигала рекордных максимумов. С начала года курс биткойна вырос почти на 30%.

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Резкий рост криптовалюты в этом году произошел благодаря поддержке администрации президента Дональда Трампа. В мае Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойнов и запасов цифровых активов.

"Последний скачок биткойна, по-видимому, является результатом структурного роста, вызванного институциональными потоками, поддержанного благоприятной макроэкономической ситуацией и усиленного изменением настроений в сфере регулирования", - написала в пятницу исследователь-стратег Pepperstone Дилин Ву.

Ву назвала институциональных и корпоративных инвесторов ключевыми участниками этой тенденции. Резкий рост технологических акций, подпитывающий аппетит инвесторов к риску, также способствует росту биткоина, добавила она.

"В современных условиях распределения активов биткоин больше не является просто спекулятивным инструментом - он находится на грани между цифровым хеджем, таким как золото, и активом роста, таким как технологические акции", - написала Ву.

Курс биткоина - последние новости

4 мая издание Forbes писало, что аналитики рынка ожидают дальнейшего роста стоимости биткоина в ближайшее время, в частности не исключают установления нового рекорда его цены.

Директор по исследованию рынка Unchained Джо Бернетт отметил, что биткоин может достичь 200 000 или 250 000 долларов в этом году.

11 июля биткоин вырос до исторического максимума благодаря спросу со стороны институциональных инвесторов и политике президента США Дональда Трампа в отношении криптовалют. Криптовалюта преодолела отметку в 118 тысяч долларов.

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