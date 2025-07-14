Генеративные ИИ по типу ChatGPT позволяют закончить отношения "гладко" и избежать неприятного разговора.

Люди все активнее используют ИИ-технологии не только в работе, но и личной жизни. По данным VICE, 41% пользователей уже просили генеративный ИИ по типу ChatGPT помочь с сообщением о прекращении отношений.

Для одних это способ аккуратно подобрать слова и не сделать партнеру еще больнее, для других – просто избежать тяжелого и неприятного разговора. ChatGPT можно тонко настроить и задать тон сообщения: от мягкого и сочувствующего до холодного и официального. Нейросеть сама подкорректирует все как надо.

После расставания ИИ тоже остается в деле – многие используют его, чтобы пережить расставание, заменяя лучшего друга или психолога.

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"Вы не поверите, насколько полезным был ChatGPT, чтобы разобраться в чувствах после расставания. Ощущение было, будто я с психотерапевтом, которому можно задать самые неловкие вопросы и снова и снова обсуждать один и тот же вопрос без осуждения", – говорит пользователь Reddit.

Официально ChatGPT и другие системы ИИ не предназначены для подобных задач, однако практика показывает: все больше людей обращаются к нему в сложные моменты. При этом эксперты напоминают: если ситуация позволяет, лучше все же закончить отношения лично. Это помогает сохранить уважение и человечность даже тогда, когда чувства уже угасли.

OpenAI этим летом обещает выпустить новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека. GPT-5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.

Меж тем Microsoft заявляет, что ее новый ИИ ставит диагнозы в четыре раза точнее, чем группа опытных врачей – и при этом на 20% дешевле. В будущем технология может быть интегрирована в чат-бот Copilot и поисковик Bing.

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