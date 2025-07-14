Они могут уничтожать хищников током, и это очень эффективно, как видно на видеозаписи их поведения.

Ученые были озадачены тем, почему электрические скаты острова Гваделупе в Мексике так уверенно ведут себя перед лицом довольно крупных акул. Об этом пишет изданию IFLScience.

Отмечается, что они могут уничтожать этих потенциальных хищников током, и это очень эффективно, как видно на видеозаписи их поведения.

"Я считаю, что это подчёркивает невероятные защитные способности некоторых животных. Многие защитные способности кажутся неэффективными против крупных хищников (например, крупные акулы часто поедают скатов; шип, похоже, их не отпугивает). По крайней мере, судя по нашим ограниченным наблюдениям, электрические скаты могут быть очень эффективны в отпугивании крупных хищников", - сказал автор исследования, опубликованного в журнале Ethology, доцент Яннис Папастаматиу.

Интересно, что учёные устанавливали камеры-метки на белых акул, намереваясь изучить их социальную охоту, но, заметив, что происходит, были ошеломлены.

"Я был так удивлён, что подождал, пока появятся новые доказательства, которые мы получили, увидев кадры с тигровой акулой. В сочетании с другими наблюдениями, такими как их смелость в воде, это рисует картину высокоэффективного защитного механизма", - сказал Папастаматиу.

Отмечается, что скаты обычно ассоциируются с такими защитными стратегиями, как камуфляж (некоторые похожи на песчаные блины), яд и шипы, которые делают их менее проглотимой добычей (хотя некоторые используют их как когтеточки), но, как подчеркнул Папастаматиу, это редко останавливает крупных акул от поедания их. Похоже, одна группа скатов нашла способ процветать в опасных водах, посылая электрические разряды в любую акулу, которая подходит слишком близко.

Интересно, что существует около 69 видов электрических скатов, относящихся к четырём отдельным семействам, все из которых оснащены электрическим органом разряда (EOD), который у некоторых более крупных видов может достигать 50 вольт.

В первом исследовании, включённом в новую статью об этом поведении, подробно описывается использование биологгеров Customized Animal Tracking Solutions (CATS), прикреплённых к белым акулам, что выявило некоторые интригующие данные. Одна акула, совершавшая непринуждённое плавание на глубине 50 метров, приблизилась к электрическому скату в толще воды, прежде чем внезапно подняться на 30 метров. Две минуты спустя она вернулась на прежнюю глубину, но обошла ската стороной. Сам скат, казалось, был совершенно не обеспокоен всем этим инцидентом, продолжая заниматься своими делами.

В другом исследовании была заснята на камеру акула, которую поразило не столь уж секретное оружие торпедного ската Мексиканского залива. Это была тигровая акула, приближающаяся к скату в Фувахму, и тут же резко выдвинувшая мигательную перепонку при его приближении. Эти перепонки, также известные как "третье веко", используются в качестве защитной стратегии для защиты глаза от повреждений.

В третьем исследовании рассматривались электрические разряды, производимые тихоокеанскими электрическими скатами во время полевых экспериментов у побережья Палос-Вердес. Скатов провоцировали на защитные и охотничьи разряды, чтобы выяснить, чем они отличаются. Результаты показали, что, хотя максимальная амплитуда разрядов не различалась, охотничьи разряды были длиннее и чаще.

Важно, что исследование открывает новые возможности для понимания эволюции защитных механизмов у морских животных, и есть надежда, что дальнейшие исследования с использованием систем биологигации помогут понять, что именно даёт этим скатам такую уверенность в себе.

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В национальном природном парке "Тузловские лиманы" птенцы кулика-чеботаря, почувствовав опасность, буквально сливаются с окружающей средой, становясь почти невидимыми для хищников. В парке наблюдается активное формирование соли и на таких участках можно видеть следы животных и маскировку птенцов.

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