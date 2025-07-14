Ксения Оринчак подчеркнула, что получение первого дохода от разработки месторождения может произойти аж через 10-15 лет.

Налоговый комитет Верховной Рады предложил вдвое поднять земельный налог для горнодобывающих предприятий, и разрешить внесудебное прекращение спецразрешений на недропользование из-за долгов от 3000 грн. Такая инициатива сводит на нет все инициативы по развитию отрасли, а также делает невозможным приток инвестиций в разработку украинских недр. Об этом заявила исполнительный директор Национальной добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

"И участники бизнеса, и стейкхолдеры со стороны государства, видят в этом огромный риск для развития отрасли. С 2019 года мы начали менять правила, к нам начали присматриваться даже непрофильные инвесторы. Но это долговременная история, капиталоемкая, и она на годы. Новые налоги просто срывают договоренности с Европейским Союзом. Мы недополучим средства по Ukraine Facility Plan - ведь ни европейцы, ни американцы, честно говоря, не поймут, почему за 3 тысячи гривен долга могут просто забрать лицензию на месторождение, в которое ты проинвестировал", - отметила Оринчак.

Она подчеркнула, что получение первого дохода от разработки месторождения может произойти только через 10-15 лет. Поэтому если за 3 тысячи долга государство будет аннулировать специальное разрешение, то это фактически может привести к рейдерству.

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"На днях прошла Recovery Conference в Риме (Конференция по восстановлению Украины - Ред.), мы там закладываем новую основу для развития инвестиций. Но если мы дадим толчок таким изменениям в закон, никаких инвестиций мы не получим, никто сюда и смотреть не будет", - резюмировала Оринчак.

Ранее в Европейской бизнес Ассоциации (EBA) заявили, что повышение земельного налога для горнодобывающих предприятий и внесудебное прекращение спецразрешений на недропользование будут иметь крайне негативные последствия для добывающей отрасли и открывают пути к коррупционным злоупотреблениям.