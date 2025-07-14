На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 12 июля прозвучали сотни выстрелов из стрелкового оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, большое количество выстрелов, которое слышали эксперты организации - это нетипичное явление.
Отмечается, что во время обхода площадки эксперты МАГАТЭ увидели многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные на земле возле 5-го и 6-го реакторных блоков. В то же время не обнаружено признаков разбитых окон или физических повреждений на территории АЭС.
"Такая военная деятельность на крупной атомной электростанции или вблизи нее является абсолютно неприемлемой", - заявил Гросси.
Он выразил обеспокоенность увеличением количества случаев использования беспилотников вблизи атомных электростанций, отметив, что такие атаки представляют угрозу ядерной безопасности.
"Как я неоднократно заявлял, любая военная атака на ядерный объект - с использованием беспилотников или без них - ставит под угрозу ядерную безопасность и должна быть немедленно прекращена", - подытожил гендиректор МАГАТЭ.
Запорожская АЭС - главные новости
Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года.
В мае 2025 года стало известно о планах российских оккупантов переподключить ЗАЭС к собственной энергосистеме и возобновить ее работу.
В украинском Минэнерго отметили, что это восстановление может привести к аварийным ситуациям, последствия которых почувствует весь Европейский континент.
В начале июля 2025 года удар российских оккупантов по линии электропередач вызвал блэкаут на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Питание станции от энергосистемы Украины было вскоре восстановлено.