Во время обхода площадки эксперты МАГАТЭ увидели многочисленные гильзы малого калибра.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 12 июля прозвучали сотни выстрелов из стрелкового оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, большое количество выстрелов, которое слышали эксперты организации - это нетипичное явление.

Отмечается, что во время обхода площадки эксперты МАГАТЭ увидели многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные на земле возле 5-го и 6-го реакторных блоков. В то же время не обнаружено признаков разбитых окон или физических повреждений на территории АЭС.

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"Такая военная деятельность на крупной атомной электростанции или вблизи нее является абсолютно неприемлемой", - заявил Гросси.

Он выразил обеспокоенность увеличением количества случаев использования беспилотников вблизи атомных электростанций, отметив, что такие атаки представляют угрозу ядерной безопасности.

"Как я неоднократно заявлял, любая военная атака на ядерный объект - с использованием беспилотников или без них - ставит под угрозу ядерную безопасность и должна быть немедленно прекращена", - подытожил гендиректор МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - главные новости

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

В мае 2025 года стало известно о планах российских оккупантов переподключить ЗАЭС к собственной энергосистеме и возобновить ее работу.

В украинском Минэнерго отметили, что это восстановление может привести к аварийным ситуациям, последствия которых почувствует весь Европейский континент.

В начале июля 2025 года удар российских оккупантов по линии электропередач вызвал блэкаут на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Питание станции от энергосистемы Украины было вскоре восстановлено.

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