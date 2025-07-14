Украине надо локализовать средства для борьбы с этими БПЛА.

Применение врагом большого количества воздушных целей остается актуальной проблемой для Украины. В частности, уже в августе Россия может начать использовать до 1000 "Шахедов" за один массированный обстрел.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"И здесь надо искать решение, именно малые ЗРК, которые смогут работать по таким целям. У "Шахеда" не такой яркий тепловой след и нет средств излучения, чтобы наводиться тепловыми или радиолокационными ракетами. Поэтому здесь нужна модернизированная система, которая позволит перехватывать эти ракеты", - сказал Храпчинский.

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В то же время эксперт отметил, что Украине надо локализовать такие возможности, производя их внутри страны, чтобы не зависеть от политической ситуации в странах-союзниках.

"У нас постоянно идет диалог о средствах перехвата. Но мы совсем мало говорим о системах детекции. Ведь начав активно заниматься темой перехвата воздушных целей, мы увидели больше проблем относительно возможности получения качественных координат в воздухе. Для того, чтобы противодействовать не только одной схеме перехвата в хвост, но и расширить возможности, чтобы быть более перспективными. Ведь понимаем, что на наши действия враг будет активно искать какие-то решения, которые позволят ему уклоняться от наших ударов", - добавил Храпчинский.

Комментируя возможности РФ противодействовать украинским дронам-перехватчикам, эксперт отметил, что Шахеды не могут активно маневрировать из-за особенностей крыла.

"Дельтовидное крыло не позволит им срыв влево или вправо, как это делают другие российские дроны. Но быстрое увеличение скорости, набор или уменьшение высоты - это позволит частично уйти от наших ударов. А здесь мы тоже ограничены по некоторым характеристикам. Поэтому надо просчитывать все возможности. Качественная координата цели позволяет нам просчитывать траекторию полета, понимая возможности этого "Шахеда". И прогнозировать точку пересечения, неожиданно даже для того же "Шахеда", - пояснил Храпчинский.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью УНИАН рассказал, что мобильные огневые группы в Украине теряют свою эффективность, оценив ее в 20%. Причиной этому является то, что враг начал запускать "Шахеды" на большой высоте - до 2-4 километров.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия действительно планирует выйти на запуск 700-100 "Шахедов" в сутки. По словам президента, Украина может противодействовать "Шахедам", используя дроны-перехватчики, однако для этого нужно ускорить финансирование.

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