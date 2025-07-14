Ранее певец рассказывал, чем занимается его дочь.

Известный украинский певец, 68-летний Павел Зибров опубликовал милое фото со своей 28-летней дочерью Дианой, сделанное в Киеве.

На снимке Зибров сидит на диване и нежно прижимает к себе дочь.

"Это и есть счастье! Люблю. Всем теплых, уютных, семейных вечеров", - написал Зибров в подписи к фото в Instagram.

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Известно, что дочь Зиброва является его прессаташе, менеджером и маркетологом, а супруга Марина - главная наставница и продюсер.

В недавнем интервью певец поделился, что раньше автором сценариев ко многим его клипам была жена, а последние пять лет этим больше занимается дочь:

"Сейчас другие времена: тогда была эстрада, было немного проще, а в шоу-бизнесе нужно разбираться - здесь молодежь руководит. Диана очень способная. Я рад, что мы работаем вместе. Наша семья - это такая мафия, я считаю. Я не стыжусь сказать, что есть Зибровская мафия".

Напомним, ранее Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии и других народных артистов Украины.

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