На юге воздух прогреется до +37, а на западе будет +24...+28 градусов.

Во вторник, 15 июля, погода в Украине существенно не изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на юге и юго-востоке воздух прогреется до жарких +33...+37 градусов. На востоке будет +30...+34 градуса, на севере +27...+30 градусов, в центральной части +28...+33 градуса. Свежее всего, как и раньше, будет на западе Украины, где столбики термометров покажут +24...+28 градусов.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях, а на севере есть вероятность локальных дождей только ночью и утром.

Видео дня

"Юг, восток, значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе", - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо, ожидается +28...+30 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе на большей части территории Украины будет царить типичная летняя погода. Температура воздуха будет комфортной, местами будет наблюдаться жара, а в отдельных регионах пройдут дожди.

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что к завершению второй декады июля в большинстве регионов страны температурные показатели будут соответствовать сезонной норме, а на юге ожидается превышение средних значений на 2-4 градуса.

Вас также могут заинтересовать новости: