На западе страны будет мокро и свежо, а на юге и востоке продолжится жара.

В ближайшие дни украинцев ждет неустойчивая погода. Практически всю неделю будут температурные контрасты. Сначала столбики термометров снизятся на западе, а затем свежее станет на севере страны и в отдельных центральных областях. На юге и востоке все время будет жарко - до +36°. Периодически в Украине будет дождить, вероятны грозы. Только на юге и востоке погода будет сухой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели по всей Украине будет жарким. На западе будет +28°...+31°, а на остальной территории воздух прогреется до +30°...+36°.

Во вторник, 15 июля, местами на западе Украины пройдут дожди и грозы, а температура снизится до +27°...+29°. На севере страны будет +27°...+30°, а на остальной территории ожидается от +30° до +36°.

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В среду, 16 июля, дожди и грозы на западе Украины продолжатся, а температура снизится еще сильнее - до +23°...+25°. На севере страны, а также в Винницкой области термометры покажут +27°...+29°. На остальной территории будет +30°...+35°.

В середине недели, 17 июля, контраст температур в Украине станет еще больше за счет похолодания на западе. Тут столбики термометров снизятся до +20°...+23°, пройдут дожди и грозы. На севере Украины тоже будет мокро и +23°...+28° (только в Сумской области сохранится 30-градусная жара). До +25°...+27° снизится температура в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории сохранится жара +30°...+35°.

Перед выходными, 18 июля, на западе Украины продолжатся дожди и грозы, а температура снизится до +19°...+22°. В Винницкой области около +23°. На севере Украины тоже ожидаются осадки и температура +22°...+25°. Только в Сумской области будет сухо и до +30°. На остальной территории будет сухо и жарко - до +35°.

На выходных, 19 и 20 июля, контрасты температур в Украине чуть сгладятся за счет потепления на западе. Днем тут и на севере ожидается +25°...+29°, а на остальной территории будет до +35°. Кратковременные дожди на западе, севере и в Винницкой области продолжатся.

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