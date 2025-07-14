Отмечается, что некоторые позиции лишь прибавляют в цене.

В Украине продолжают дешеветь овощи борщевого набора урожая 2025 года. При дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался томат.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на прошлой неделе подорожала белокочанная капуста, предложение которой все еще продолжает оставаться ограниченным. Так, нижняя ценовая граница поднялась с 15 до 17 гривень. При этом нижняя ценовая граница на огурец выросла с 15 до 23 гривень.

На фоне роста предложения начали снижаться цены на баклажан с 90-105 до 70-100 гривень за килограмм. Также нижняя ценовая граница на цветную капусту снизилась с 15 до 10 гривень. Продолжили снижаться цены на чеснок с 80-150 до 70-130 гривень за килограмм.

Видео дня

Фруктово-ягодный сегмент отметился очередным ростом цен на землянику садовую (клубнику) и черешню. Так, верхняя ценовая граница на клубнику подскочила со 130 до 170 гривень за килограмм, а на черешню – со 160 до 200 гривень.

Также подорожала вишня – верхняя ценовая граница поднялась со 120 до 150 гривень. Рост предложения малины для свежего рынка привел к снижению цен с 200-300 до 160-240 гривень за килограмм. По той же причине подешевел арбуз с 20-32 до 16-22 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине стремительно падают цены на голубику. Ягода подешевела в украинских хозяйствах в среднем на 25%.

Кроме того, установились рекордно высокие цены на вишню и черную смородину для заморозки. Причиной этого специалисты называют очень большие потери урожая, которые произошли во время весенних заморозков.

Вас также могут заинтересовать новости: