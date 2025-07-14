Сейчас Украина нуждается не только в оборонительном оружии, но и в возможностях наносить точечные удары, пояснил Анатолий Храпчинский.

Если президент США Дональд Трамп передаст Украине дальнобойное оружие, вроде ATACMS или JASSM, это будет означать, что он действительно понимает проблемы в отношении России. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"Давайте дождемся выступления Трампа. Чтобы убедиться, действительно ли Трамп выполняет свои фразы, или это будет очередная попытка показать себя "грозным". А потом будут короткие передачи только оборонительного оружия", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что Украина нуждается не только в оружии для обороны, которое Киев и так долгое время получал от Европы и США. По словам эксперта, Украине нужны возможности для нанесения точечных ударов по важным объектам на территории РФ.

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"Сейчас враг активно развивает свои аэродромы, создавая укрытия для самолетов. Усложняя нам работу некоторыми средствами. Поэтому надо говорить о более качественных средствах поражения, вроде тех же ATACMS, JASSM. Безусловно надо говорить о ракетах AIM-120, которые работают на расстояние более 185 километров. И дополнительно надо говорить о самолетах ДРЛО Saab 340, которые очень нужны для формирования возможности перехвата любой авиации, которая заходит в зону поражения ракет AIM-120. Это важнейшим элементом будет и защиты и способности наносить точечные удары по РФ", - пояснил Храпчиснький.

Эксперт отметил, что даже при наличии помощи от США, Украине надо продолжать работать над локализацией собственных возможностей. Храпчинский добавил:

"Усиление своих программ по дальнобойному оружию - будь то ракеты, или беспилотники, системы защиты. Мы не можем сейчас предложить качественное решение против баллистических ракет. Но точечное решение для защиты против беспилотников типа "Шахед", которые враг наращивает - у нас есть возможность это сделать".

Помощь от США: что известно

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" Путиным. Американский лидер сказал, что Путин продолжает бомбить Украину, несмотря на заверения, что хочет мира.

Журналисты Axios тем временем отмечают, что Трамп планирует объявить новый план по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие. Сообщается, что предположительно, он будет включать дальнобойные ракеты, способные достигать целей глубоко на территории России, в частности в Москве.

Также Трамп заявил, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, добавив, что они необходимы для защиты страны. В то же время он отметил, что Европа должна оплатить эти поставки систем ЗРК для Украины.

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