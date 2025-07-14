Певица призвала всех помогать себе заблаговременно, а не когда уже поздно.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева заявила об ухудшении состояния здоровья. В своем Telegram-канале исполнительница опубликовала фото, судя по всему, из больничной палаты и поделилась, в каком состоянии она сейчас, акцентировав, что это не нытье, а лишь 5% от всего, что с ней происходит.

"Сейчас у меня не самый легкий период по здоровью, но я не удивляюсь. Столько стресса, который я переживала за эти 3 года, - я не переживала за всю жизнь. И как результат - сыпется понемногу организм. Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу", - отметила Надя.

Она подчеркнула, что очень важно "взяться за себя и один за другим снимать проблемы, работать с собой, контролировать с врачами все нюансы":

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"Думаю, мы, украинцы, до сих пор не осознаем. какое влияние имеет на организм все, что с нами происходит".

Певица призвала считать этот пост напоминанием о себе, о контроле своего здоровья, а также о том, что важно помогать себе заблаговременно, а не когда уже поздно.

Напомним, ранее Надя Дорофеева давала понять, что у нее возникли проблемы со здоровьем, показывая снимок с капельницей.

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