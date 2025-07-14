Звезда умерла после борьбы с раком.

Американская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти в прошлом году ушла из жизни после долгой борьбы с онкологией. Коллеги и друзья в первую годовщину смерти решили почтить ее память и опубликовали совместные фото в сети.

В частности, актриса Тори Спеллинг написала, что Шеннен многому ее научила и она очень благодарна ей за время вместе.

"Уже прошел год. Ты всегда говорила мне прекратить извиняться за себя. Прекратить пытаться быть приятной для всех, когда я родилась, чтобы быть сильной. Ты научила меня включать свою силу и позволять ей сиять. В этом году я очень старалась быть той силой, которой, по твоему мнению, я могла быть. Не боюсь сказать, что достигла определённого прогресса во многих аспектах, но и терпела неудачи. Но неудача - это урок, а не приговор на нашем пути. Я буду любить тебя вечно, Шен", - написала она.

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Вспомнил какой была покойная Доэрти и ее коллега Ян Зиринг. Он отметил, что до сих пор не может поверить, что актриса умерла.

"Когда я впервые услышал, что она больна, мы прожили с ней еще почти десять лет. И даже тогда большинство новостей звучали не так, как "Шеннен борется с раком", а как "рак выбрал не ту женщину". Это был ее путь... Каждый раз, когда я видел ее в течение тех лет, она все еще была той Шен - веселой и полной жизни. Вот почему ее смерть поразила меня. Я искренне верил, что она совершит еще одно чудо. Когда она умерла я ничего не публиковал, потому что горе - это не спектакль. Это личное. Пусть люди скорбят, как они скорбят. За последний год я несколько раз видел своих бывших коллег по съемочной площадке. Было трудно быть вместе без нее. Моя дорогая Шеннен, я часто думаю о тебе. Вспоминаю твою стойкость. Твой огонь. Твое доброе сердце, которое так мало кто по-настоящему мог увидеть", - написал мужчина.

Коллега по сериалу "Зачарованные" Роуз Макгоуэн также трогательно обратилась к Шеннен такими словами:

"Мы любим тебя, Шеннен. Год назад ты улетела, но мы, которые живем в физическом мире, каждый день думаем о тебе с любовью и благодарностью. Скорбим".

К слову, в 2015 году Доэрти поставили диагноз - рак груди. Через два года она заявила, что находится в стадии ремиссии. Однако в 2019 году болезнь снова вернулся и унесла ее жизнь 13 июля 2024 года.

Напомним, ранее звезда сериала "Беверли-Хиллз" Дэвид Гейл умер.

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