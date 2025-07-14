Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее поделилась кадрами со свадьбы с Борисюком, показала новую архивную фотографию с любимым мужем.
На этот раз в своем Instagram она опубликовала фото с показа мод. На нем Сумская и Борисюк позируют на подиуме. В частности, на Ольге было длинное золотистое платье, которое она дополнила объемными украшениями и туфлями под цвет. А Виталий был одет в белый костюм и золотые ботинки.
"Мы с Виталием на днях моды, показ от бренда "Столичный". Год не помню...Но ярко было", - подписала фотографию актриса.
Позже Ольга предположила, что это было примерно в 2005-2006 годах, то есть двадцать лет назад. Тогда примерно ей было 39 или 40 лет, а Виталию - 42 или 43.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами звездных супругов в комментариях:
- "О, Боже, это огонь"
- "Вау! Что это за Богиня! Невероятная!"
- "Непревзойденная пара"
- "Шикарные, красивые люди".
Напомним, ранее Ольга Сумская показала себя 17 лет назад на редких кадрах. Снимал актрису французский фотограф украинского происхождения Юрий Белак.