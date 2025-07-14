Известная пара тогда участвовала в показе мод.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее поделилась кадрами со свадьбы с Борисюком, показала новую архивную фотографию с любимым мужем.

На этот раз в своем Instagram она опубликовала фото с показа мод. На нем Сумская и Борисюк позируют на подиуме. В частности, на Ольге было длинное золотистое платье, которое она дополнила объемными украшениями и туфлями под цвет. А Виталий был одет в белый костюм и золотые ботинки.

"Мы с Виталием на днях моды, показ от бренда "Столичный". Год не помню...Но ярко было", - подписала фотографию актриса.

Видео дня

Позже Ольга предположила, что это было примерно в 2005-2006 годах, то есть двадцать лет назад. Тогда примерно ей было 39 или 40 лет, а Виталию - 42 или 43.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами звездных супругов в комментариях:

"О, Боже, это огонь"

"Вау! Что это за Богиня! Невероятная!"

"Непревзойденная пара"

"Шикарные, красивые люди".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала себя 17 лет назад на редких кадрах. Снимал актрису французский фотограф украинского происхождения Юрий Белак.

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