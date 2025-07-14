Президент Украины поблагодарил спецпредставителя США за этот визит в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для Украины. Как сообщил глава государства в социальной сети Facebook, у него состоялся "продуктивный разговор" со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой", - отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил спецпредставителя США за этот визит в Украину.

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"Благодарен президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - подчеркнул Зеленский.

Визит Келлога в Украину

Как сообщал УНИАН, Кэллог сегодня утром прибыл в Киев. Ожидается, что он проведет несколько дней в Украине. Трамп публично подчеркивает свое разочарование в российском диктаторе Владимире Путине.

По данным издания The New York Times, команда президента США Трампа готовит новые поставки вооружения Киеву, а также рассматривает новый пакет санкций против Кремля. Он должен официально объявить о переброске американского оружия Киеву через союзников в Европе.

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