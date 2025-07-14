"Адмирал Чабаненко" должен вернуться в состав Северного флота в 2025 году.

В Сети обнародовали новую фотографию фрегата проекта 1155.1 "Адмирал Чабаненко", который ранее "застрял" на ремонте. На нее обратили внимание пропагандистские российские СМИ.

Как сообщается, россияне уже завершили доковый ремонт корабля. Предполагается, что он сможет нести крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные ракеты "Оникс", а также ракеты "Циркон", которые сами россияне называют "гиперзвуковыми".

Отметим, что ранее "Адмирал Чабаненко" нес советские сверхзвуковые крылатые противокорабельные крылатые ракеты "Москит". Также в арсенал корабля входили ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик" и зенитный ракетный комплекс "Кинжал".

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Сам корабль был спущен на воду в 1992 году и введен в эксплуатацию в 1999-м в качестве большого противолодочного корабля.

Портал Defense Express напоминает, что "Адмирал Чабаненко" стал на средний ремонт еще в далеком 2014 году. Во время процесса россияне решили модернизировать его с установкой более современного ракетного вооружения. При этом сам корабль должен стать фрегатом.

В мае УНИАН сообщил, что с ремонтом "Адмирала Чабаненко" возникли трудности, ведь на тот момент он даже не прошел полного этапа ремонта. Также на корабле отсутствовало вооружение.

Российский флот - последние новости

Недавно стало известно, что многолетняя эпопея с ремонтом единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", вероятно, близка к своему завершению.

В Министерстве обороны РФ могут отказаться от корабля, ведь, по словам российских специалистов, он является "морально и физически устаревшим". Некоторые из московских экспертов даже называет авианосцы "пережитком прошлого".

Среди конкретных проблем корабля указывают на ненадежную силовую установку, а также на то, что сейчас РФ не имеет палубного самолета, который мог бы заменить старые Су-33.

Среди возможных решений проблемы - закупка новых китайских истребителей-"невидимок" J-35.

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