'Путин играет с ним': Трамп готов вооружить Украину по подходу Байдена, - NYT

Хотя риторика Трампа в отношении Путина стала более резкой, аналитики не уверены, что это окончательная смена курса.

Почти через полгода после инаугурации президент США Дональд Трамп, который обещал "войны, которые мы завершаем" и "войны, в которые мы никогда не вступаем", неожиданно перешел к политике сдерживания России. Его команда готовит новые поставки вооружения Киеву, а также рассматривает новый пакет санкций против Кремля. Это сигнал измененной стратегии, пишет The New York Times.

Встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоится в Белом доме, может стать первым испытанием нового курса. Ожидается, что Трамп официально объявит о переброске американского оружия Киеву через союзников в Европе.

"Это желанная смена риторики", - заявила сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в Комитете Сената по международным отношениям - "Кажется, он, по крайней мере в своих недавних комментариях, осознает, что наконец это понимает - Владимир Путин играет с ним. Продлится ли это очень долго, - непонятно".

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В Белом доме от комментариев воздерживаются. Пресс-секретарь Анна Келли не ответила прямо, или позиция Трампа теперь ближе к курсу Байдена, лишь отметив:

"В отличие от Байдена, президент Трамп сосредоточен на остановке убийств, и благодаря его лидерству Россия и Украина впервые за много лет ведут прямые переговоры".

От "у вас нет карт" до поставок оружия

Еще недавно Трамп обвинял самих украинцев в российском вторжении, а во время разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете заявил: "У вас нет карт". Он также одобрял отмену тарифов для России, называл Путина "сильным" и уверял, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Теперь - другая риторика. После того как Трамп узнал, что Пентагон приостановил передачу некоторой оборонной помощи Киеву, он лично приказал ее возобновить. Это породило в Вашингтоне надежды на то, что президент, возможно, наконец поддержал стратегический курс Запада - изолировать Россию и усилить Украину. Однако аналитики предупреждают: реальной смены стратегии еще нет.

"Снятие паузы, хотя и является важным первым шагом, только высвобождает помощь, которая была разрешена во времена администрации Байдена", - отметил Дэвид Шимер, бывший директор по вопросам политики Восточной Европы в Совете нацбезопасности.

"Сейчас пришло время для этой администрации пойти дальше и принять устойчивую стратегию увеличения военной помощи Украине, усиление экономического давления на Россию и побуждение Путина к участию в содержательных переговорах, чтобы прекратить эту войну".

Личные обиды и разочарование Путиным

Аналитики предполагают, что причина смены курса Трампа - не столько геополитика, сколько личное разочарование. Ранее Трамп восхищался "жесткостью" Путина, однако надеялся на взаимность.

Вместо этого российский лидер отказался реагировать на попытки Трампа повлиять на ситуацию в Украине, что, как считается, стало "личным оскорблением" для президента США.

Своим знаменитым релятивизмом Трамп известен еще с 2017 года, когда в ответ на вопрос журналиста Fox News Билла О'Райли, который назвал Путина "убийцей", ответил:

"Убийц много... Вы думаете, что наша страна такая невинная?"

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, Трамп не назвал это вторжение незаконным. Его видение мира выглядело как "сделка с недвижимостью" - признание за Кремлем всех оккупированных территорий.

Более того, при его администрации были свернуты усилия Министерства юстиции и Госдепартамента по документированию военных преступлений России.

Сможет ли Трамп действительно изменить курс - вопрос открытый. Шахин предупреждает:

"Владимир Путин играет с ним".

Изменение риторики Трампа

После месяцев публичных комплиментов Трамп назвал слова Путина "бессмысленными" и возобновил поставки оружия Украине. Несколько дней назад Трамп неожиданно заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник "важное заявление" по войне в Украине.

По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.

"Это шоу Трампа. Он управляет автомобилем и поворачивает на ручном тормозе, когда хочет, чтобы вдруг все решили, что резко меняет путь", - прокомментировал предстоящее заявление корреспондент канала в США Марк Стоун.

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