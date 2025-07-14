Среди них есть и краснокнижные виды.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) на побережье Черного моря из-за выноса холодной воды выбросило десятки тысяч крабов, среди которых - краснокнижные. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, на днях после ночного шторма с Севера-Запада с прибрежной зоны Черного моря согнало теплую воду и подтянуло холодную. В результате, вместо + 21 температура воды упала до +14 градусов и море выбросило много крабов и даже маленьких скатов.

По словам ученого, в результате выноса холодной воды из глубин моря выбросило десятки тысяч крабов плавунцов, среди которых были травяные и каменные крабы, которые внесены в Красную книгу Украины.

"Травяной краб концентрируется вдоль берега на глубине до 5 м, где проходит инкубация яиц и выводятся личинки", - рассказал специалист.

Он также отметил, что крабы плавунцы - отличные пловцы, благодаря четвертой паре уплощенных ног, напоминающих весла. Среди тех, что из-за шторма попали на побережье, много крабов с икрой.

Русев рассказал также, что сотрудники парка выживших крабов и скатов вернули в море.

В Одесской области сотни розовых фениксов покинули места гнездования - что происходит

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) покинули выбранное место гнездования сотни розовых фламинго, из-за людей, которые устроили рядом шумное веселье с употреблением алкоголя. Доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев напомнил, что розовые фламинго во время вторжения РФ в Украину, несколько лет подряд, как выбрали местом гнездования "Тузловские лиманы". Птицы не имеют покоя от шумов войны и очень страдают, и некоторые местные жители дополнительно создают неестественные мощные шумы и распугивания птиц.

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