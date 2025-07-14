Избегайте этих распространенных ошибок и тогда георгины украсят ваш сад на долгие месяцы.

Георгины - эффектные и яркие цветы, которые цветут с лета до осени. Но несмотря на их популярность, многие совершают типичные ошибки, из-за которых растения не приживаются или плохо цветут.

Эксперт по ботанике Настя Васильчишина и ландшафтный дизайнер Ди Ди ДеБартло рассказали изданию Марты Стюарт, как правильно выращивать георгины.

Когда сажать георгины - выбирает правильно время

Многие садоводы спешат с посадкой, не дождавшись нужных условий. Георгины чувствительны к холоду, поэтому сажать их нужно только после того, как полностью минует угроза заморозков. Идеально — когда температура почвы стабильно держится от 16 до 21 °C. Лучше подождать ещё 1–2 недели после потепления, чтобы не рисковать, говорят эксперты.

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Как правильно сажать георгины?

Клубни георгин нужно сажать на глубину 13–15 см, с точкой роста, направленной вверх. Это обеспечит правильное развитие стебля и корневой системы. Если посадить слишком глубоко, росткам придётся тратить много энергии, чтобы пробиться наружу, и растение ослабнет. Важно не повредить "шею" клубня — именно оттуда пойдёт рост.

Где лучше всего посадить георгины - выбираем место правильно

Георгины обожают солнце. Им требуется минимум шесть часов прямых солнечных лучей в день. Эксперты говорят, что георгины не стоит высаживать в тени или в плохо дренируемой глинистой почве. Если почва тяжёлая, улучшите её структуру компостом, песком или другими добавками — иначе клубни могут загнить.

Как поливать георгины?

Излишний полив может быть губительным: вода вызывает гниение клубней и повреждает корни. Однако и забывать о поливе нельзя — пересушенная почва тормозит рост и цветение. Лучшее решение — не поливать клубни до появления всходов. Когда ростки покажутся, полив можно сделать регулярным. Если георгины растут в контейнерах, поливать их нужно чаще, чем в открытом грунте.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правльно выбрать георгины во время покупки.

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