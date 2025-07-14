Мальчик редко появляется в соцсетях звездной матери.

Известная украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время показала своего младшего сына Табриза от экс-супруга-россиянина.

Не секрет, что артистка редко публикует фотографии детей в сети. Однако на днях решила сделать исключение и показала, как изменился 10-летний мальчик в своем Instagram. В частности, Табриз заметно подрос, а по словам звездной мамы, он активно занимается спортом на каникулах.

"Активно занимается спортом и лазает по деревьям", - подписала кадр певица.

Видео дня

К слову, Билык воспитывает двоих детей. У нее есть 26-летний сын Глеб, которого она родила от модели Андрея Оверчука. А в 2015 году Ирина вышла замуж за российского фотографа Аслана Ахмадова. В браке с помощью суррогатной матери появился на свет их сын Табриз. Но через шесть лет пара официально развелась.

Напомним, ранее певица Ирина Билык удивила сеть заявлением о личной жизни. В частности, она призналась, что в последнее время ей перестали нравиться мужчины.

Вас также могут заинтересовать новости: