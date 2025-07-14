Среди пострадавших - 13-летний ребенок.

В результате ударов российских оккупантов по территории Харьковской области есть погибшие и раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации.

Он заявил, что россияне обстреляли территорию Шевченковской громады.

"В с. Боровское в результате попадания вражеской КАБ погиб человек", - подчеркнул Синегубов.

Видео дня

Кроме того, добавил он, еще четыре человека пострадали. Всех их госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Также, сообщил начальник ОВА, российские захватчики атаковали беспилотниками город Златополь. Предварительно, был нанесен удар беспилотником типа "Герань-2" (он же "Шахед").

"В настоящее время известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок. Медики оперативно оказывают помощь. Все профильные службы работают на месте", - написал Синегубов.

Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в Сумской области российские оккупанты убили уже трех человек, также в области много раненых.

В частности, в Шосткинской общине в результате удара с использованием беспилотника погибли двое мужчин. Ранения получили четверо мирных жителей, среди которых ребенок 2018 года рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: