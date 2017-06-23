Над северной частью Германии пронесся сильный шторм, есть жертвы
Сообщается, что сотрудники пожарного департамента Гамбурга выезжали по 250 вызовам в связи с непогодой.
На севере Германии в результате сильных ветров и дождей погибло два человека.
Как сообщает Новое время со ссылкой на DW, в Нижней Саксонии 50-летний мужчина погиб после того, как на его автомобиль упало дерево.
В том же регионе 83-летняя женщина умерла после того, как врезалась в упавшее дерево на своем автомобиле.
Сотрудники пожарного департамента Гамбурга выезжали по 250 вызовам в связи с непогодой.
В некоторых районах города Магдебург возникли перебои с электричеством.
Кроме того, появлялась информация о гибели домашнего скота из-за непогоды.
Читайте такжеСША атаковал тропический шторм "Синди", есть погибшие (видео)
В Ганновере из-за сильного шторма был прерван концерт под открытым небом американской рок-группы Guns N 'Roses.
Отмечается, что около 70 тысяч зрителей были эвакуированы.
Также сообщается, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn закрыл несколько железнодорожных линий из-за падающих деревьев.
'The Sky is the Limit' - Storm over northern Germany. @StormHour#StormHour#nature#Thunderstormspic.twitter.com/MKLiW9pTfD— Andy Heuer (@heuerphoto) June 23, 2017