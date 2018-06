Над северной частью Германии пронесся сильный шторм, есть жертвы

На севере Германии в результате сильных ветров и дождей погибло два человека.

Как сообщает Новое время со ссылкой на DW, в Нижней Саксонии 50-летний мужчина погиб после того, как на его автомобиль упало дерево.

В том же регионе 83-летняя женщина умерла после того, как врезалась в упавшее дерево на своем автомобиле.

Сотрудники пожарного департамента Гамбурга выезжали по 250 вызовам в связи с непогодой.

В некоторых районах города Магдебург возникли перебои с электричеством.

Кроме того, появлялась информация о гибели домашнего скота из-за непогоды.

В Ганновере из-за сильного шторма был прерван концерт под открытым небом американской рок-группы Guns N 'Roses.

Отмечается, что около 70 тысяч зрителей были эвакуированы.

Также сообщается, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn закрыл несколько железнодорожных линий из-за падающих деревьев.

'The Sky is the Limit' - Storm over northern Germany. @StormHour#StormHour#nature#Thunderstormspic.twitter.com/MKLiW9pTfD