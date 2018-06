Мировые звезды спели в поддержку жертв теракта в Манчестере (фото, видео)

В Манчестере состоялся благотворительный концерт One Love Manchester, на котором почтили память жертв кровавого теракта, во время которого погибли 22 человека, пишет 24 канал.

Почтили память жертв теракта в Манчестере: Ариана Гранде, Кэти Перри, Джастин Бибер, Фаррелл Уильямс, группы The Black Eyed Peas, Take That и Coldplay, Робби Уильямс, Майли Сайрус и другие известные исполнители.

Выступление Майли Сайрус с Фарреллом Уильямсом на One Love Manchester:

Выступление Кэти Перри на One Love Manchester:

Концерт транслировали в более чем 50 странах. Все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим и их семьям, а также "Красному кресту".

Напоминаем, 22 мая в результате взрыва на "Манчестер Арене" погибли 22 человека. Еще более сотни получили ранения. Смертник взорвал себя в толпе.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".