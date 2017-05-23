Взрыв в Манчестере: число пострадавших возросло до 59
Жертвами взрыва стали 19 человек.
В Манчестере в результате взрыва на концерте погибли 19 человек, ранения получили 59. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на служба скорой помощи региона.
Читайте такжеОчевидцы о безопасности на Манчестер-арене: пронести можно было что угодно
Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд назвала взрыв "варварским актом", в то время как основной версией при расследовании остается террористический акт.
Если в ходе следствия эта версия не будет опровергнута, то взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" станет самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, в результате которых погибли более 50 человек.
Согласно заявлению полиции Манчестера, примерно в 22.35 в понедельник, 22 мая, стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покидают концертный зал в центре этого города на севере Англии после того, как они услышали звук, похожий на взрыв.
В это время в "Манчестер-арене" заканчивался концерт американской певицы Арианы Гранде. Очевидцы рассказывают, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу.