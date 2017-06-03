Взрыв в Манчестере: Ариана Гранде навестила пострадавших на ее концерте

Американская певица Ариана Гранде навестила фанатов, пострадавших в результате взрыва на ее концерте в Манчестере.

Исполнительница побывала в Королевском детском госпитале Манчестера, сообщает Би-Би-Си.

Она пообщалась с детьми, которые получили ранения, их родителями и персоналом больницы.

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"Готов лопнуть от счастья, что она пришла. Никогда не видел Джэден [дочь] такой счастливой. Даже заплакал", - написал отец одной из пострадавших Питер Манн.

Ранее этот госпиталь посетила британская королева Елизавета Вторая.

Певица Гранде вернулась в Манчестер из США. В воскресенье она примет участие в благотворительном мероприятии One Love.

На нем также выступят звезды британской и мировой поп-сцены Джастин Бибер, Coldplay и другие.

Выручка от продажи билетов будет направлена в фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Июн 2 2017 в 4:48 PDT

Напомним, в результате взрыва на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек находятся в больницах, 23 человека в критическом состоянии.Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии, России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство".

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" - самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, когда погибло более 50 человек.