Появилось видео со стадиона в Манчестере, на котором слышен взрыв
В соцсетях опубликовано новое видео со стадиона "Манчестер арена", где проходил концерт американской поп-звезды Арианы Гранде.
Как видно на видеозаписи, взрыв прогремел после завершения концерта, когда люди уже покидали концертный зал.
На видео слышно момент взрыва, а также видно, что после этого присутствующих в зале зрителей охватила паника.
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NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP— The Rouser (@RouserNews) May 23, 2017
Как сообщал УНИАН, ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер Арена" стали 19 человек, ранены около 50.
Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Ариана Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.