Появилось видео со стадиона в Манчестере, на котором слышен взрыв

Как видно на видеозаписи, взрыв прогремел после завершения концерта, когда люди уже покидали концертный зал.

На видео слышно момент взрыва, а также видно, что после этого присутствующих в зале зрителей охватила паника.

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NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP — The Rouser (@RouserNews) May 23, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер Арена" стали 19 человек, ранены около 50.

Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Ариана Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.