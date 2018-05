Появилось видео со стадиона в Манчестере, на котором слышен взрыв

Как видно на видеозаписи, взрыв прогремел после завершения концерта, когда люди уже покидали концертный зал.

На видео слышно момент взрыва, а также видно, что после этого присутствующих в зале зрителей охватила паника.

Читайте такжеМедики рассказали о характере ранений у пострадавших из-за взрыва в Манчестере

NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP