Появилось видео со стадиона в Манчестере, на котором слышен взрыв

05:50, 23 мая 2017
Мир
2424

В соцсетях опубликовано новое видео со стадиона "Манчестер арена", где проходил концерт американской поп-звезды Арианы Гранде.

REUTERS

Как видно на видеозаписи, взрыв прогремел после завершения концерта, когда люди уже покидали концертный зал.

На видео слышно момент взрыва, а также видно, что после этого присутствующих в зале зрителей охватила паника.

Читайте такжеМедики рассказали о характере ранений у пострадавших из-за взрыва в Манчестере

Как сообщал УНИАН, ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер Арена" стали 19 человек, ранены около 50.

Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Ариана Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в Манчестере
Теги: #взрыв в Манчестере#теракт в Манчестере