СМИ сообщают о "взрывах" возле стадиона в Манчестере во время концерта, есть жертвы

Как сообщает газета Daily Mail, два "взрыва" прогремели в понедельник возле крытого стадиона города Манчестер, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

Издание ссылается на свидетелей, по информации которых, после этого вблизи "Манчестер-Арены", где собрались тысячи человек, началась паника.

"Ариана Гранде закончила последнюю песню и покинула сцену, и тут же послышался громкий взрыв", - цитирует издание слова очевидца произошедшего.

На видео, опубликованном очевидцами в социальных сетях, видно, что люди в панике пытаются выбраться из зала, к арене подъехали десятки машин полиции, а также карет скорой помощи.

People rushing out of arena #Manchester #ManchesterArena pic.twitter.com/hE1O6GK0JH

Полиция Большого Манчестера на своей странице в Twitter сообщила о погибших и раненных после двух предполагаемых взрывов.

"Есть подтвержденные случаи гибели людей", - говорится в сообщении. В сообщении подчеркивается, что также есть раненые.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a

Также полиция пропросила людей "держаться подальше" от стадиона после сообщений об инциденте.

При этом, полиция до сих пор не подтвердила информацию о взрывах, но назвала произошедшее "серьезным инцидентом".

Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter очевидцев сообщил, что посетители концерта певицы Арианы Гранде писали о звуках, похожих на "выстрелы" или "звуки бомбы". Но вполне вероятно, что люди приняли за взрыв звук лопнувшего динамика.

Газета Mirror сообщает, что после того, как раздались хлопки, на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. На видео, которое в настоящее время стремительно распространяется в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, СМИ не исключили, что за "взрыв" был принят звук лопнувшего вблизи микрофона такого шара.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE