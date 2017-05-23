Полиция подтвердила гибель 19 людей при взрыве на стадионе Манчестера

03:23, 23 мая 2017
Мир
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В полиции подтвердили гибель 19 людей, количество раненых составляет около 50 человек.

REUTERS

Полиция на данный момент до выяснения обстоятельств рассматривает инцидент на стадионе "Манчестер арена" в Англии, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, как теракт.

Об этом говорится в сообщении полиции, размещенном на странице в Twitter.

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Согласно сообщению, сообщение о взрыве на стадионе поступило в полицию около 22:35 по местному времени.

Также, в полиции подтвердили гибель 19 людей, количество раненых составляет около 50 человек.

Напомним, ранее телеканал NBC ссылаясь на свои источники в спецслужбах сообщил, что в результате взрыва погибли минимум 20 человек, несколько сотен пострадали.

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Новость в сюжете: Взрыв в Манчестере
Теги: #взрыв в Манчестере#теракт в Манчестере