Турция потребовала приговорить Гюлена к 3623 пожизненным заключениям

Прокуратура Турции потребовала приговорить находящегося в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена по совокупности обвинений к 3623 пожизненным заключениям, сообщает Hurriet.

Прокуратура просит приговорить Гюлена к 2923 годам тюрьмы и к судебному штрафу, эквивалентному 2,2 миллионов дней тюремного заключения.

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Гюлена подозревают в неудавшейся попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Его также назвали главным подозреваемым в 22 эпизодах во время переворота, в результате которых были убиты 249 человек и 2193 человека пострадали.

Как сообщает издание Milliyet, следствие считает, что террористическая организация Fethullahist (FETÖ) скрывала участников переворота, разыскиваемых полицией.

Полиция обнаружила 62 подозреваемых из 78 в апреле в результате рейда в Стамбуле 22 апреля. Около 40 подозреваемых в перевороте были арестованы сразу, еще 19 задержали позднее, поиски остальных продолжаются.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

В организации попытки переворота власть обвиняет религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлен свою вину отрицает и говорит, что непричастен к перевороту. Власти Турции потребовали США выдать им проповедника.

После попытки переворота в Турции, которую устроили военные в июле 2016 года, были арестованы около 32 тысячи человек, сотни чиновников были уволены.