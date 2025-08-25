Вашингтон уже ограничивает способность Украины наносить удары по России.

После торжественной встречи между Путиным и Трампом на Аляске американский лидер не получил от Москвы ничего – ни обещаний о прекращении огня, ни заявлений о встрече между Путиным и Зеленским. Есть лишь уклончивые ответы относительно любых предложенных шагов для прекращения боевых действий и обеспечения будущей безопасности Украины, пишет The Times.

"Сторонники Трампа настаивают, что Аляска стала очередным триумфом президента в его стремлении к миру; сам он теперь, кажется, не так уверен. Несколько месяцев назад он рассуждал, что Путин, возможно, "обманывает его". Это осознание, несомненно, подкреплено дипломатическим тупиком и усилением российских авиаударов, последовавших за Аляской. На прошлой неделе он заявил, что собирается принять "очень важное решение": ввести "масштабные" санкции и пошлины против России или не делать ничего и просто сказать: "Это ваша борьба". Кажется, он просто ищет повод, чтобы уйти", – говорится в материале.

Издание добавляет, что Трамп неоднократно откладывал введение каких-либо ограничений, хотя утверждал, что они будут применены в случае отказа Москвы от прекращения боевых действий. Кроме того, американский лидер намекал, что "если Зеленский не готов отдать не только территории, которые сейчас оккупированы Россией, но и города и военные оборонительные сооружения за линией фронта, Америка не готова оказывать дальнейшую поддержку".

Также Трамп четко дал понять, что предоставить или оплатить оружие и средства противовоздушной обороны, в которых нуждается Украина, должны европейские страны. Авторы отмечают, что сейчас американская администрация ограничивает возможности Украины по ответным ударам по России. Пентагон настаивает на ограничениях по использованию американского оружия, особенно это касается ракет большой дальности ATACMS.

"Пока Трамп продолжает добиваться ответа от Москвы, Пентагон наложил такое же вето на использование Украиной европейских ракет, включая британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые полагаются на американские данные о целях. По иронии судьбы, именно администрация Байдена первой ввела эти ограничения. Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за его подход к войне в Украине. Давно пора отменить эти ограничения, которые подрывают военное значение оружия", – акцентирует The Times.

В материале также сказано, что Трамп должен прислушаться к призывам своих сторонников и ввести новые санкции против России, чтобы парализовать ее военную экономику. Среди этих сторонников издание упомянуло и республиканца Линдси Грэма, который является одним из авторов законопроекта о введении 500-процентных пошлин против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Санкции против России

После того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, на нее было наложено беспрецедентное количество санкций. Но эти ограничения не работают, пишет NYT. Причина заключается в том, что большинство наложенных санкций являются мелочными, а главный шаг до сих пор не сделан – все еще не перекрыт поток валюты в Россию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России. Это заявление прозвучало после его встречи с Путиным.

