Отмечается, что режиссер сознательно поддержал российскую агрессию.

Американского режиссера Вуди Аллена, который выступил по видеосвязи на Московской международной неделе кино, внесли в базу сайта "Миротворец" за публичную поддержку российской агрессии.

В базе сайта "Миротворец", где публикуется информация о российских военных преступниках и людях, которые выражают публичную поддержку преступных действий РФ в Украине, появился голливудский режиссер Вуди Аллен. Объясняется, что он "сознательно принял участие в российском пропагандистском мероприятии во время российско-украинской войны и убийств украинских граждан", а также публично поддержал российскую агрессию.

"Аллен похвалил российское кино, допустил поездку в РФ и даже заявил, что мог бы снять фильм о том, "как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге", - говорится на сайте.

Видео дня

Сам он отреагировал на критику в Украине. В комментарии газете The Guardian он назвал виновным в войне в Украине российского диктатора Владимира Путина, а свое выступление на московском мероприятии попытался отделить от политики.

"Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он вызвал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров - это когда-нибудь хороший способ помочь", - сказал он.

Привлечение известных людей на фестиваль в РФ

Напомним, что россияне пригласили принять участие в нынешнем мероприятии нескольких известных звезд. Кроме Аллена, пригласили американского актера Марка Дакаскоса. В пабликах показали, как он гуляет по улицам Москвы. Также гостем недели кино стал сербский режиссер Эмир Кустурица. Он давно известен антиукраинскими заявлениями и приверженностью к российским властям.

Вуди Аллен выступил на фестивале по видеосвязи. После его выступления МИД Украины заявил, что это позор и оскорбление погибших в войне с Россией украинских актеров и кинематографистов. Также во Львове отменили показ мюзикла Аллена "Пули над Бродвеем".

Вас также могут заинтересовать новости: