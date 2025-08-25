Сакраменто, 24 августа — В День Независимости Украины столица Калифорнии приняла ежегодный стратегический форум Freedom Means Business, организованный Ukrainian American House в сотрудничестве с Генеральным Консульством Украины в Сан-Франциско и U.S.-Ukraine Business Council. Мероприятие собрало более 180 участников — от чиновников и дипломатов до представителей бизнеса, медиа и ветеранских организаций. В фокусе дискуссий оказались вопросы восстановления, гуманитарного разминирования и информационной безопасности как предпосылки для формирования доверия инвесторов и партнеров.

Форум инициировал и соорганизовал Влад Скоц, американский предприниматель украинского происхождения, основатель и президент логистической компании USKO Inc., а также основатель Ukrainian American House. "Настоящие изменения начинаются с лидерства, подтверждаемого поступками. Я начинал без связей, но с верой. И сегодня каждый из нас должен использовать свои ресурсы, чтобы продвигать украинские стратегические интересы и делать страну сильнее в мире. Победа выстраивается не только на фронте, но и за столами переговоров, в кабинетах власти и в сердцах тех, кто готов действовать", — заявил Скоц.

USKO Inc., уже почти два десятилетия работающая в США, обеспечила форуму институциональную и организационную поддержку. Ukrainian American House, созданный в 2018 году, за это время превратился из локальной культурной инициативы диаспоры во влиятельную институцию, объединяющую экономическое, гуманитарное и образовательное направления. Сегодня эта платформа стала не только местом встречи для диаспоры, но и эффективным каналом коммуникации между Украиной и американскими институциями.

Особенностью форума этого года стала его символика: проведение именно в День Независимости подчеркнуло, что стратегические дискуссии о восстановлении и безопасности имеют не только практическое, но и государственное измерение. Для многих участников мероприятие стало напоминанием, что украинская диаспора может действовать не как наблюдатель, а как непосредственный участник процессов, определяющих будущее страны.

Отдельный блок форума посвящен роли медиа в восстановлении Украины и формировании международного имиджа. В дискуссии приняли участие известные украинские журналисты Михаил Ткач (Украинская правда), Алена Невмержицкая (Общественное TV), а также репортер и редактор The Los Angeles Times Джессика Гаррисон. Панель сосредоточилась на вызовах информационной войны и необходимости сохранения независимой журналистики, как ключевого фактора доверия к стране.

Freedom Means Business удерживает статус международной платформы высокого уровня. В предыдущие годы среди его спикеров были экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и сенатор от Калифорнии Алекс Падилья. Нынешняя программа завершилась концертом украинской группы KAZKA возле Капитолия штата Калифорния, где собралось более 5 тысяч зрителей, что еще раз подтвердило: культурная дипломатия является неотъемлемой частью стратегического диалога между Украиной и США.