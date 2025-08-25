В мире есть военные конфликты, которые так и не были решены и ситуация может снова обостриться.

Анализы отчетов американских спецслужб, а также мнения экспертов по геополитике указывают на то, что существует очень большой риск возникновения 5 новых войн в течение ближайших 5 лет, пишет Politico.

Как отмечает издание, все эти военные конфликты в случае их возникновения, будут иметь глубокие и серьезные последствия для США в экономическом и военном плане.

Индия-Пакистан. Напряженность возросла после террористического нападения в конце апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, находящемся под контролем Индии. Как отмечает издание, обе страны имеют ядерное оружие, но их ядерные арсеналы не контролируются и не настолько тщательно защищены, как того хотели бы эксперты. До того, как эти страны заключили перемирие, это был самый серьезный конфликт между ними за последние десятилетия.

Китай-Тайвань. Есть предположение, что лидер Китая Си Цзиньпин установил срок до 2027 года, к которому его войска будут готовы к вторжению на Тайвань. Китай осуществляет наращивание своих сил и регулярно проводит военные учения.

Россия - страны Балтии. Три страны Балтии имеют небольшую территорию и население, что делает их привлекательными для России. Если Путин решится на вторжение, то его главной целью будет возвращение территорий, которые, по его мнению, исторически должны быть частью России. Также, по мнению издания, российский диктатор таким образом стремится проверить НАТО и Европу, нацелившись на самых маленьких и изолированных членов альянса.

Индия-Китай. В 2020 году произошли столкновения между армиями Индии и Китая высоко в Гималаях на общей границе в отдаленной долине Галван, недалеко от места боев 1962 года. Согласно данным, по меньшей мере 20 индийских военных были убиты, а со стороны Китая потери составили 40 военных.

Южная Корея - КНДР. Корейская война так и не закончилась официально, демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей, длиной 155 миль, существует уже около шести десятилетий.

Издание отмечает, что Северная Корея - это страна, которая медленно приходит в упадок, страдает от голода и разрушается изнутри из-за жестокости правительства. Если Ким Чен Ын почувствует угрозу своему правлению со стороны Запада, все может произойти.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине защиту вроде статьи 5 НАТО, но наша страна не будет членом Альянса. План Мелони заключается в том, что членство Украины в НАТО больше не будет поводом для обсуждений, что удовлетворяет одно из требований России по прекращению войны. Вместо членства в Альянсе, Украине предлагается механизм коллективной помощи от стран-членов НАТО. Страны, ранее заключившие двусторонние соглашения с Украиной, будут быстро согласовывать ответные меры в случае нового нападения России.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, какие гарантии безопасности может предоставить нашей стране Норвегия. Украинский лидер заявил, что это системы противовоздушной обороны, тренировки и учения по этим системам и береговая линия. Зеленский отметил, что у Норвегии есть большой опыт по защите береговой линии и по защите моря.

