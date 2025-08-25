В списке есть и люди, рожденные 12 декабря.

Замечали ли вы, что живете от зарплаты до зарплаты или даже уходите в минус, хотя с финансами все неплохо? Возможно, проблема не в вас лично. Нумерологи считают, что влиять на ситуацию с деньгами может и ваша дата рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как пишет City Magazine, некоторые даты просто несут в себе энергию, которая "вытягивает" деньги быстрее, чем мы можем их заработать. Просто что-то внутри вас может требовать спонтанности, мечтательности или непреодолимого желания угождать другим. И это может стоить вам больше, чем вы думаете. Так какие даты могут влиять на проблемы с финансами?

6 число месяца (особенно 6 июня)

Авторы пишут, что люди, рожденные в эти даты, живут в мечтах. И эти мечты часто очень дорогие. Они склонны быстро доверять людям, слишком быстро тратят деньги, а также ставят эмоции выше логики. Поэтому им советуют научиться говорить "нет", даже самим себе.

10 день (особенно 10 октября)

Люди, рожденные 10 числа, часто наделены удачей, но только если они сами распоряжаются своими деньгами. Кредит для них является большой ошибкой. Еще большей ошибкой является привычка полагаться на других.

"Их сила заключается в самодостаточности. Как только они это осознают, они становятся финансово недосягаемыми", – пишет ресурс.

12 декабря

За этими людьми всегда стоит какая-то тихая конкуренция. При чем не с кем-то конкретным, а с миром: со всеми, кто имеет больше, красивее, дороже. И самым большим вызовом для них является умение отделить собственные желания от желания признания со стороны общества. Они начинают экономить, когда перестают играть в эту "игру сравнений".

15 число любого месяца

Рожденные в эту дату люди – любители роскоши, которые легко увлекаются чем-то. Деньги приходят к ним, но они также быстро исчезают.

21 и 22 число месяца

Эти люди часто предпочитают игнорировать деньги. Они не интересуются материальными вещами, пока долги не ударят по ним.

"Свобода для них священна, поэтому они должны быть осторожными, чтобы не оказаться в оковах долгов", – добавляют авторы.

