Попытка военного переворота в Турции: обзор событий

Поздно вечером 15 июля турецкие военные заявили, что они "полностью контролють власть в стране", танки заняли аэропорт Стамбула, перекрыли мосты через Босфор.

Военные заявили, что взяли власть под контроль, чтобы защитить демократический порядок и основополагающие права человека.

Практически одновременно с заявлением о попытке осуществить военный переворот выступил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Читайте такжеУчастники военного переворота захватили телеканал CNN Turk, в Анкаре

По его словам, группа военных попыталась свергнуть правительство, но службы безопасности взяли ситуацию под контроль.

Впоследствии СМИ сообщили, что глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживали в здании ведомства в Анкаре.

Президенту страны Реджепу Таипу Эрдогану пришлось через видеосвязь с мобильного призвать турецких граждан выходить на улицы в поддержку демократии.

Эрдоган сказал, что ситуация находится под полным контролем и восстание будет прекращено.

Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы продемонстрировать солидарность с избранным правительством, сообщали СМИ.

Впоследствии, в эфире Турецкой государственной телекомпании объявили о введении военного положения и комендантского часа по всей стране, а также о закрытии аэропортов.

MORE: Turkish state broadcaster TRT says curfew declared across country, airports closed — Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщил, что здание турецкого парламента в Анкаре обстреляли из танков, а по штабу национальной разведки Турции стреляли военные вертолеты.

MORE: Turkish military helicopters open fire at national intelligence HQ, two loud explosion heard in center of Ankara - Reuters witnesses — Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016

Также пользователи выкладывают в соцсети ролики с вертолетом в небе, который стреляет по земле из автоматического оружия.

My friend from Ankara just sent me over whatsapp this video of military helicopters "show of force" in city's sky pic.twitter.com/blYKTAL7r3 — Zalameh (@BDS4Justice) July 15, 2016

Но, военный самолет F16s сбил военный вертолет, из которого повстанцы якобы вели обстрел Анкары.

На улицы вышло большое количество людей, вероятно откликнулись на призыв президента Турции Эрдогана выходить на улицы в поддержку демократии. СМИ сообщили о первых раненых. Военные открыли огонь по людям, которые находятся на мосту через Босфор.

Читайте такжеПорошенко поручил усилить контроль в аэропортах и на южных границах

Тем временем, Департамент консульской службы МИД Украины призвал граждан Украины сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не принимать участия в протестных акциях. А Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Турцию, особенно в Стамбул и Анкару.

Позже, официальный представитель турецкой национальной разведки сообщил, что попытка переворота была "отбита".

BREAKING: Turkish national intelligence spokesman says coup attempt has been "repelled." — The Associated Press (@AP) July 15, 2016

В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что ситуация в стране под контролем.

Одновременно он обвинил в организации попытки военного переворота оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Однако представители этого движения отрицают свою причастность к попытке переворота.

Читайте такжеГенсек НАТО призвал мятежников в Турции к сдержанности и уважения к Конституции

Тем временем, в результате взрыва бомбы в турецком парламенте были ранены 12 человек, из них 2 в тяжелом состоянии. А перед этим в результате взрыва в штаб-квартире полиции специального назначения погибли 17 полицейских.

UPDATE State-run AA: 12 injured, 2 in critical state in bomb attack on Turkish Parliament. #TurkeyCoupAttempt — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016

Хотя СМИ сообщали о неудачных попытках самолета с президентом Турции приземлиться в аэропорту Стамбула, а также в Германии, через несколько часов самолет все же приземлился в аэропорту Стамбула.

BREAKING: Turkish official says Erdogan's plane landing in Istanbul https://t.co/Ki7gqHaqLlpic.twitter.com/RSJelsDVs1 — Reuters World (@ReutersWorld) July 16, 2016

Контроль над аэропортом взяли военные, которые не участвовали в перевороте. Эрдоган вышел к толпе своих сторонников в стамбульском аэропорту имени Кемаля Ататюрка и дал пресс-конференцию для журналистов.

По его словам, попытку переворота организовала небольшая группа военных и они заплатят за это высокую цену. Президент повторил обвинения против сторонников духовного наставника Фетхуллаха Гюлена.

По информации СМИ, попытку военного переворота в Турции организовал полковник Мухаррем Косое. Кроме него СМИ называют имена других организаторов: полковника Мехмета Огуза Аккуса, майора Еркана Агина и подполковника Выговор Уйсала.

Читайте также В центре Стамбула участники переворота начали сдавать оружие - СМИ

Жертвами этой неудачной попытки переворота в Турции, по последним данным, стали 60 человек. 42 из них погибли в столице - Анкаре, в том числе 17 полицейских, остальные - в Стамбуле. Также сообщается, что в больницы Стамбула доставлено около 150 раненых. Значительная часть жертв - гражданские.

Премьер страны Йылдырым также сообщил, что до утра в Турции власти страны арестовали 130 солдат, которые принимали участие в попытке военного переворота. Также, он отдал приказ уничтожить военные самолеты, которые использовались теми, кто совершил попытку переворота.