Окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников Европейского Союза или государств-членов блока, которые ответственны за внедрение Закона о цифровых услугах.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает агентство Reuters. Отмечается, что в Вашингтоне считают этот закон таким, что "подвергает цензуре американцев и накладывает расходы на американские технологические компании".

По данным источников журналистов, в Государственном департаменте США еще не приняли окончательного решения о введении ограничений. Не исключено, что они будут заключаться в визовых ограничениях.

Пока неясно, против каких чиновников ЕС или государств-членов ЕС будут направлены эти меры. Однако собеседники добавляют, что на прошлой неделе чиновники США провели внутренние совещания по этому вопросу.

"Хотя торговые партнеры часто жалуются на внутренние правила, которые они считают несправедливо ограничительными, санкции против чиновников за такие правила применяются крайне редко. Отношения между администрацией Трампа и Европейским Союзом уже ухудшились из-за угроз введения пошлин и напряженных переговоров, а также критики США об отношении к американским технологическим компаниям", – говорится в материале.

Что известно о европейском Законе о цифровых услугах

Закон о цифровых услугах (DSA) призван сделать более безопасной онлайн-среду. Речь идет в частности о том, чтобы заставить технологических гигантов приложить больше усилий для борьбы с незаконным контентом, включая язык ненависти и материалы о сексуальном насилии над детьми, отмечает агентство.

Ранее Reuters заявляло, что администрация Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции по этому закону.

Вашингтон также заявлял, что ЕС применяет "необоснованные" ограничения свободы выражения мнений в своих усилиях по борьбе с языком ненависти, дезинформацией и фейковыми новостями, и что DSA еще больше усиливает эти ограничения.

Неназванный представитель Европейской комиссии отказался комментировать возможность введения американских санкций, но ранее называл обвинения в цензуре "абсолютно безосновательными".

"Свобода выражения мнений является фундаментальным правом в ЕС. Она лежит в основе DSA. Она устанавливает правила для онлайн-посредников по борьбе с незаконным контентом, одновременно защищая свободу выражения мнений и информации в Интернете", – подчеркивал он.

США и Европа: другие новости

Европейские почтовые службы объявили о прекращении доставки посылок в США. Это стало следствием решения президента Дональда Трампа об отмене правила "de minimis", которое освобождало от налогов импорт дешевых товаров. О временном прекращении доставки уже объявили национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии и Великобритании.

Ранее Европейский Союз и США объявили о достижении договоренности по рамочному соглашению о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле. В частности, Европейский Союз намерен отменить пошлины на все промышленные товары США. Вашингтон же обязуется применять с 1 сентября тарифную ставку в размере 15% на большинство товаров из ЕС.

