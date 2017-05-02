В ООН выразили обеспокоенность массовыми арестами и увольнениями в Турции

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил обеспокоенность массовыми арестами и увольнениями в Турции, передает Радио Свобода.

По его словам, маловероятно, что преследования подозреваемых в причастности к попытке военного переворота законны.

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Накануне стало известно, что власти Турции уволили ещё почти четыре тысячи госслужащих и военных. Всех задержанных подозревают в причастности к прошлогоднему путчу.

Напомним, в Турции арестованы более 40 тысяч подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота 15 июля 2016 года. Тогда погибли около 270 человек, десятки тысяч людей были уволены с работы. Также 29 апреля турецкие власти заблокировали доступ к Википедии. По мнению Анкары, в материалах ресурса говорится о связях Турции с террористами. Представители интернет-энциклопедии отказались удалить этот контент.

В организации попытки переворота власть обвиняет религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен отвергает свою причастность и осуждает попытку переворота.